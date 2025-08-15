2 млн т зерна собрали аграрии Липецкой области

Липецкие аграрии намолотили 2 млн т зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность составляет 52 ц/га и превышает прошлогоднюю более чем на 10 ц. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Среди всех муниципалитетов области по валовому сбору лидирует Добринский. Местные аграрии намолотили уже 281,5 тыс. т. Больше всех с гектара собирают хозяйства Лев-Толстовского района — по 58 ц. Кроме них, в тройку лидеров по урожайности входят аграрии Чаплыгинского района (56 ц/га) и Становлянского округа (55,7 ц/га).

«За всеми этими цифрами – тяжелейший труд без выходных и праздников, профессионализм, любовь к своей земле. Благодарю наших аграриев за работу и вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», — прокомментировал достигнутый результат губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Юрий Голубь