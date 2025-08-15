Госавтоинспекция Ставропольского края выявила 216 нарушений ПДД

Госавтоинспекция Ставропольского края за первые два дня профилактической операции «Мото-Вело-СИМ» зафиксировала 216 нарушений правил дорожного движения, изъяв 23 мотоцикла. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства. Профилактическое мероприятие проходит с 13 по 17 августа и направлено на пресечение правонарушений водителями мототранспорта, велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, из общего числа зарегистрированных нарушений 34 допустили пользователи электросамокатов, а 182 — водители мототранспорта. Все изъятые мотоциклы направлены на специализированную стоянку.

«В Предгорном и Александровском округах автоинспекторы задержали водителей незарегистрированных мотоциклов в возрасте 13, 14 и 27 лет. Никто из участников не имел права управления. Все транспортные средства были помещены на специализированную стоянку»,— пояснили в ведомстве.

Валентина Любашенко