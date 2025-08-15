Прокуратура обеспокоена подготовкой к зиме в Тутаевском округе

Тутаевская межрайонная прокуратура во избежание срыва начала отопительного сезона объявила предостережения о недопустимости нарушений главе округа Ольге Низовой и исполняющему обязанности генерального директора ГП ЯО «Яроблводоканал» Сергею Плаксину. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокурор Наталья Елисеева провела расширенное совещание по вопросу подготовки Тутаевского округа к новому отопительному сезону. Сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистами Ростехнадзора пристально следят за текущей ситуацией.

«В связи с наибольшей затратностью и недостаточным финансированием обеспокоенность вызывает подготовка к отопительному сезону расположенных в округе котельных ГП ЯО "Яроблводоканал"»,— сообщили в прокуратуре.

Ранее в ведомстве сообщали, что вопрос получения паспорта готовности Тутаевского округа, а также соблюдения прав граждан на бесперебойное теплоснабжение на предстоящий зимний период поставлен межрайонным прокурором на личный контроль.

Алла Чижова