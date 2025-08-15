Reuters: почти все квоты на миграцию в США достанутся белым южноафриканцам

Администрация Дональда Трампа решает вопрос о том, какой будет квота на мигрантов в следующем финансовом году (начнется 1 октября 2025 года). По данным Reuters, правительство склоняется к варианту с квотой на 40 тыс. человек. При этом почти всю ее должны будут занять африканеры — потомки колонистов голландского, немецкого и французского происхождения, живущие в ЮАР.

По словам двух источников в администрации президента, африканерам будет выделено от 30 тыс. до 40 тыс. мест. Кроме них, переселиться в США в рамках программы смогут афганцы, которые помогали правительству Штатов во время военного конфликта. Отдельно решается, стоит ли выделять места гражданам Украины.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подчеркнула, что никакие решения еще не приняты. «Президент Трамп — человек с добрым сердцем, поэтому он приветствует всех этих отважных людей в США. Лимит на прием беженцев будет определен в следующем месяце, и любые цифры, обсуждаемые на данный момент, являются чистой воды спекуляцией»,— заявила госпожа Келли.

Кирилл Сарханянц