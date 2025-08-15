Екатеринбургский митрополит призвал увольнять и арестовывать за мат

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений(Кульберг) призвал применять административные и дисциплинарные меры к гражданам использующим нецензурную лексику в публичном пространстве. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале, сославшись на положения «Толкового словаря государственного языка Российской Федерации», утвержденного распоряжением правительства РФ от 30 апреля 2025 года.

По мнению митрополита, использование ненормативной лексики должно рассматриваться как «преступление против языка», за которое следует вводить наказание в виде ареста до 15 суток, а также увольнение с работы. Он также провел параллель с законодательством об обороте наркотических веществ.

«Для краткости упомянуты корни преступных слов, той самой нецензурной брани. Четырнадцать корней, словообразование от которых является преступлением. От которых следует бежать, как от наркотиков. Взял наркотик в руки - присел на восемь лет. Матерился публично - получи до 15 суток ареста и попрощайся с работой»,— написал митрополит Евгений.

Полина Бабинцева