Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 15,96%

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях за первую декаду августа уменьшилась до 15,96%. В конце июля ее процент составлял 16,44%, следует из данных статистики Банка России.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков России составили:

До трех месяцев — 15,48% годовых (-0,27 п.п. к третьей декаде июля);

От трех до шести месяцев — 15,52% годовых (-0,49 п.п.);

От шести месяцев до одного года — 14,59% годовых (-0,8 п.п.);

Свыше одного года — 13,25% годовых (-0,95 п.п.).

Снижение средней максимальной ставки по вкладам до 17,9% годовых произошло в первой декаде июля. Это был первый случай со второй декады 2024 года, когда ставка была меньше 18%. Уровень оказался почти на 4,5% ниже, чем в конце прошлого года.