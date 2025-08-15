Более 5,4 тысяч тонн вторсырья сдали жители Удмуртии в «Экодома» за 4,5 года

Жители региона сдали на переработку более 5,4 тыс. т вторсырья с момента открытия первого «Экодома» в Удмуртии (март 2021 года), сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Примерно столько весят 5,5 тыс. легковых автомобилей.

Первое место по количеству собранного занимает макулатура, на переработку отправили более 4 тыс. т материала для дальнейшего преобразования в бумагу и картон. На втором месте — стекло, используемое для производства стеклянной тары, его собрали 880 т. Завершили топ-3 пластиковые бутылки (ПЭТ), которые используются для получения гранул для изготовления одежды, мебели и др. Их собрано 208 т или около 5,2 млн единиц.

За время работы пунктов жители получили более 250 тыс. чеков, каждый в среднем на 92 руб. Сейчас в Ижевске функционирует два «Экодома». Желто-зеленых контейнеров для раздельного сбора отходов установлено более 985 по всему городу.