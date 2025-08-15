Трамп назвал Путина «умным парнем»

Президент США Дональд Трамп назвал российского коллегу Владимира Путина «умным парнем». Об этом господин Трамп заявил на борту президентского лайнера перед полетом на Аляску.

Американский президент подчеркнул, что между сторонами присутствует высокий уровень взаимоуважения. «Думаю, из этой встречи что-то выйдет»,— отметил господин Трамп в беседе с журналистами. Аудиозапись с брифинга транслировали в эфире Fox News.

Сегодня в 22:00 мск состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон близ города Анкоридж. Лидеры двух стран обсудят урегулирование украинского конфликта. В повестку саммита также входят перспективы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.