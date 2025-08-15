Зарубежные СМИ: Чего ждет Глобальный Юг от переговоров на Аляске?

Перед предстоящими переговорами Дональд Трамп опубликовал пост со словами «ставки высоки». А вот союзники России от саммита на Аляске ждут прежде всего снятия вторичных санкций и урегулирования ситуации на Украине. О своей встрече с Дональдом Трампом Владимир Путин поговорил с лидерами 11 стран, среди которых ЮАР, Казахстан, Китай, Белоруссия, Индия, Бразилия и КНДР. “Ъ FM” изучил публикации в СМИ Глобального Юга, там в основном выражают сдержанный оптимизм. Главное — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Китайская Global Times подчеркивает, что встреча на высшем уровне происходит в критический момент, когда американо-российские отношения рискуют выйти из-под контроля. Саммит Трампа и Путина может смягчить двустороннюю напряженность, но перспективы по украинскому конфликту остаются неясными. Даже если лидеры достигнут конструктивных соглашений, воплотить их в жизнь будет очень трудно, пишет газета. Для этого в любом случае потребуется одобрение Украины и Европы, однако их реакция непредсказуема. По словам собеседников издания, одного саммита недостаточно, чтобы положить конец такому застарелому, многослойному и высокорисковому противостоянию.

Впрочем, Global Times указывает на символичность выбора Аляски для проведения первой за шесть лет личной встречи президентов. Территория не только раньше принадлежала России, но и находится всего в нескольких морских милях от ее современных границ. Это подчеркивает близкое соседство двух стран и намекает на их более тесную связь, нежели все привыкли считать.

The Times of India пишет, что Нью-Дели приветствует встречу США и России на Аляске, называя ее шагом к прекращению конфликта на Украине. «Сейчас не эпоха войны» — приводит газета слова премьер-министра Нарендры Моди. Издание подчеркивает, что власти сделали оптимистичные заявления о саммите лидеров России и США на фоне введения Трампом 50-процентной пошлины на индийские товары. А Нью-Дели обвинили в поддержке «военной машины» Москвы через закупки российской нефти.

Тем временем газета Hindustan Times сообщает, что встреча на Аляске в случае успешного завершения может изменить глобальную геополитику. Взгляд Индии на саммит взвешенный и деликатный, так как стране необходимо соблюдать баланс в ее стратегических интересах. А вот Европа наблюдает за происходящим с растущим опасением, понимая, что он может подорвать ее архитектуру безопасности, отмечает издание.

Южноафриканская Business World важным нюансом на предстоящих переговорах Трампа с Путиным называет гарантии безопасности Украины. Издание напоминает, что во время экстренной виртуальной встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в среду, 13 августа, президент США выразил готовность присоединиться к таким гарантиям. Однако настаивал, что НАТО не должен быть их частью, поскольку это ключевой вопрос для России. Как именно будет работать такая договоренность, пока неизвестно. Позиция России перед саммитом остается такой же жесткой, как и прежде. Согласие Трампа на встречу Business World называет неожиданным поворотом после недель последовательной критики в адрес Путина за сопротивление американским мирным инициативам.

Al Jazeera резюмирует: саммит на Аляске может стать поворотным моментом, однако пока ситуация мало способствует этому. А в Европе началась дипломатическая буря — лидеры стран давят на Трампа и настаивают, что мир не должен стать капитуляцией Украины.

