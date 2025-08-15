«Татнефть» построит два завода за 169 млрд рублей в Нижнекамском районе

Компания «Татнефть» инвестирует 169 млрд руб. в строительство двух заводов по производству импортозамещающих высокомаржинальных продуктов в Нижнекамском районе Татарстана. Об этом стало известно в ходе заседания инвестиционного совета.

Общая площадь двух заводов составит 171 га. Выход проекта на производственную мощность запланирован во втором квартале 2028 года. Планируется, что за 10 лет реализации проекта налоговые поступления в бюджет Татарстана составят 77 млрд руб.

Предполагается, что проект поможет обеспечить регионы РФ, страны Южной Америки, Юго-Восточной Азии импортозамещенными продуктами. Основной продукцией заводов станут триптофан, аминокислоты и ксантановая камедь.

Диана Соловьёва