Из больницы выписали 19 пострадавших в ДТП в Египте россиян

19 российских туристов, которые пострадали в ДТП с автобусом в Египте, выписаны из больницы. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Египте.

Представители посольства добавили, что с пострадавшими работает страховая компания и туроператор Coral Travel, а консульский отдел оказывает все необходимое содействие жертвам ДТП.

Вчера российские туристы попали в аварию на дороге между Шарм-эш-Шейхом и Каиром. Известно об одной погибшей туристке из России и 39 пострадавших из Украины, России и Киргизии.