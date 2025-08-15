Суды не защитили векселя

Арбитражный суд Ставропольского края отказал ВЭБ-РФ во взыскании 4,9 млрд руб. долга с компании «Агроминералпрод», признав займовые операции фиктивными. Вышестоящие инстанции утвердили это решение. По мнению судов, подобные действия фактически создавали искусственную кредиторскую задолженность. Юристы подтверждают, что в этом деле присутствуют все признаки фиктивности, поэтому оспорить дело в Верховном суде будет практически невозможно.

Как следует из материалов дела, займовое соглашение между ООО «Агроминералпрод» и компанией «ТПК Техальянс» было заключено в июле 2016 года. Согласно договору, заемщик должен был вернуть 4,9 млрд руб. с процентами (по ставке 9,35% годовых) до сентября 2052 года. В качестве обеспечения предполагалось использовать земельный участок сельхозназначения площадью более 1,2 тыс. га в Тверской области.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агроминералпрод» зарегистрировано в 2012 году в станице Марьинская Кировского района Ставропольского края. Основной вид деятельности — оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе. Учредитель — Алексей Починок. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели компании не публикуются после 2015 года. Тогда выручка предприятия составила 76 млн руб., прибыль — 1,1 млн руб.

Одновременно компания «ТПК Техальянс» выпустила десять векселей номиналом 492 млн руб. каждый. Позже стороны оформили новацию, заменившую вексельные обязательства займовыми. Права требования по договору были переданы управляющей компании «Альянс Менеджмент».

Согласно договору от 22 ноября 2017 года, «Альянс Менеджмент» в качестве управляющего ипотечным покрытием передал ВЭБ.РФ имущество, включающее ипотечные сертификаты участия и кредитный портфель.

В апреле 2024 года суд взыскал с ООО «Агроминералпрод» 3 млрд руб. процентов за период с 2016 года по 2022-й. Однако при рассмотрении нового иска об основном долге выяснились существенные обстоятельства.

Росфинмониторинг сообщил об отсутствии данных, подтверждающих финансовые отношения сторон. Налоговая инспекция Таганрога не нашла сведений о движении средств по счетам фирмы «ТПК Техальянс». Сама компания была исключена из реестра юридических лиц в сентябре 2019 года.

Суд установил, что ООО «ТПК Техальянс» не располагало денежными средствами или имуществом на сумму свыше 4,5 млрд руб., а компания «Агроминералпрод» не имела активов для возврата займа. Векселедатель не мог исполнить обязательства ни в 2024 году, ни к сроку погашения в 2052-м.

По мнению суда, фиктивные векселя были оформлены для создания видимости законности залоговых прав на земельный участок и искусственного увеличения ипотечного покрытия. Это позволило выпустить необеспеченные ипотечные сертификаты на 4,9 млрд руб. и вывести их на биржевой рынок для последующих противоправных операций с активами, включая пенсионные накопления.

Арбитражный суд пришел к выводу, что действия всех участников сделки были направлены на создание искусственной кредиторской задолженности через сомнительные операции, что делает такие соглашения ничтожными.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил решение нижестоящих инстанций о признании соглашения между сторонами незаконной финансовой операцией, направленной на создание искусственной кредиторской задолженности.

Судебные инстанции выявили в действиях участников договора направленность на совершение сомнительных финопераций. По мнению суда, подобные действия фактически создавали искусственную кредиторскую задолженность.

Суд отметил, что законодательство и судебная практика не допускают попустительства в отношении противоречивого и недобросовестного поведения хозяйствующих субъектов, не соответствующего принципам коммерческой честности.

«Создание видимости права через обман или намеренное искажение информации для получения несоразмерных преимуществ представляет собой действие, направленное на обход закона с противоправной целью»,— говорится в постановлении суда.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает шансы оспорить решения в Верховном суде минимальными. По его мнению, в основе всей этой цепочки сделок лежит то, что «Агроминералпроду» передали в 2016 году векселя ТПК «Техальянс» на сумму 4,9 млрд руб., что и сформировало задолженность ответчика, которую банк пытался взыскать. В действительности это были ничем не обеспеченные векселя, добавляет эксперт.

«Стороны могли рисовать в них (как и в сделке по займу) любые цифры с каким угодно количеством нулей, все это не имело отношения к реальному финансовому состоянию сторон. Удивительно, что ВЭБ-РФ в какой-то момент купил такое право требования, не исследовав тщательно, есть ли в его основе реальное движение денежных средств»,— отмечает господин Клеточкин.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что Верховный суд РФ изменит решения нижестоящих инстанций либо при наличии существенных процессуальных ошибок, а они были бы выявлены в апелляции или кассации, либо при появлении новых или ранее не учтенных доказательств. Но, если бы таковые были, то они, скорее всего, были бы представлены суду ранее. Для того, чтобы ВС РФ мог занять сторону истца, должны быть доказательства экономической целесообразности сделок, то есть подтверждения того, что они не были заключены с целью искусственного увеличения ипотечного покрытия, поясняет эксперт.

«В данном случае присутствуют все признаки фиктивности. Кроме того, ВЭБ-РФ также мог бы доказать, что векселедатель на момент заключения договора являлся платежеспособным, но, опять же, все указывает на то, что ни “Техальянс”, ни “Агроминералпрод” не располагали достаточными для исполнения обязательств средствами, что подтверждается хотя бы тем, что “Техальянс” вообще не вела никакой финансовой деятельности»,— резюмирует господин Жарский.

Тат Гаспарян