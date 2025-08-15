Число советников губернатора Самарской области увеличилось до 12

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил трех новых советников: Сергея Гайко, Армена Аракеляна и Дениса Гайнулина. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 15 августа.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Все трое будут консультантами, но их конкретные обязанности не уточняются.

Сергей Гайко участвовал в специальной военной операции и после возвращения стал участником проекта «Школа героев». Армен Аракелян руководит автономной некоммерческой организацией «Дирекция кампуса». Денис Гайнулин возглавляет аппарат комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность». С учетом новых назначений у Вячеслава Федорищева теперь 12 советников.

Георгий Портнов