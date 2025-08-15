Кипр меняет комплаенс-политику
Насколько необходимость дополнительной лицензии усложняет вывод активов россиян
Кипр выдал россиянам первые лицензии на вывод разблокированных активов. Дополнительное разрешение от местного регулятора брокеры европейской страны начали требовать от инвесторов весной. СМИ назвали это «серьезным усложнением процесса перевода средств». В июле начали приходить первые положительные ответы, пишет РБК со ссылкой на юристов. На ответ регулятора в среднем уходило три месяца.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Если у инвестора уже есть лицензия от казначейства Бельгии, процесс дополнительной проверки на Кипре вряд ли вызовет большие трудности, говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Как мы помним, НРД был заблокирован 3 июня 2022 года на основании регламента 269, там указано, что если какая-то страна-член выдает какую-то лицензию, то она автоматически действует и принимается во всех других странах-членах Европейского союза. То, что сейчас требуют некоторые брокеры, это требования не властей Кипра и не регулятора, это внутренняя комплаенс-политика определенных брокеров для минимизации риска вторичных санкций, например, Соединенных Штатов. Когда в комплекте заблокированного пакета акций есть американские бумаги, деноминированные в долларах, чтобы минимизировать риск подпадания под санкции США, брокер принял решение изменить свою комплаенс-политику.
Процедура там приблизительно такая же, как и в других странах-членах ЕС. То есть составить еще одно заявление — дело, наверное, четырех часов. Если такое заявление уже делалось в отношении клиентов, есть набор этих бумаг, решение Министерства финансов Бельгии о разблокировке, то для юристов это несложная процедура. Там, возможно, будет одна-две итерации коммуникации с этим регулятором, они могут запросить дополнительные пояснения, документы, а могут не запросить. Я не скажу, что это очень серьезное усложнение процедуры».
Кипр — самое популярное направление для перевода активов россиян после разблокировки в Euroclear и Clearstream. По оценкам экспертов, примерно 80% частных инвесторов выводят средства именно через эту страну. Другие пути также остаются, но нет гарантий, что они будут проще и дешевле, чем кипрская цепочка, даже с учетом затрат на получение местной лицензии, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Пока поток таких лицензий не очень большой, поэтому регулятор обычно рассматривает их в течение двух-четырех месяцев. Но с увеличением количества заявлений сроки будут расти. В принципе эту лицензию не очень сложно получить, но, естественно, для инвестора это дополнительное препятствие и расходы на юристов, которые сопровождают этот процесс, это тысячи евро в любом случае.
Вероятность отказа регулятора, конечно, остается. То, что сейчас мы получили эти лицензии, не значит, что регулятор не может отказывать, у него полная дискреция. Каждый кипрский брокер имеет свои преимущества и недостатки. У кого-то непрямая депозитарная цепочка до Euroclear, у кого-то дополнительная комиссия довольно высокая, кто-то требует кипрскую лицензию. В общем, здесь нет идеального решения. Второй возможный путь — заменить кипрского брокера на другого европейского, но проблема может быть в том, что в какой-то момент европейский брокер может говорить, что им не требуется лицензия, а потом у него может поменяться позиция. Нужно учитывать, что если инвесторы уже подали заявление или получили лицензию, в которой указан какой-то кипрский брокер, то поменять эти реквизиты будет непросто, это занимает даже больше времени, чем три месяца».
Арбитражный суд Москвы зафиксировал всплеск исков к бельгийскому депозитарию Euroclear в июне. За месяц в суд на организацию подали 14 истцов. Они вдохновились успехом по одному из подобных дел, когда Euroclear обязали выплатить пострадавшему сумму утраченных активов и невыплаченных дивидендов. Компенсацию оценили в $9 млн.
