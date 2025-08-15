Ставропольское УФАС выявило нарушения при реализации арестованного имущества

УФАС Ставропольского края выявило нарушения при организации торгов арестованного имущества. Индивидуальный предприниматель и ООО «Арестторг» создали препятствия для участия в торгах, что ограничило конкуренцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В числе нарушений при реализации 49 лотов через торги выявлено использование новой электронной торговой площадки федторги.рф, на которой ранее было проведено всего два аукциона, что создало сложности для потенциальных участников, установление короткого срока подачи заявок — всего 12 календарных дней, массовые отказы в аккредитации потенциальным участникам — из 27 попыток аккредитации 25 завершились отказом, а два — аккредитацией уже после окончания срока подачи заявок.

«В результате этих действий на 27 лотов из 49 заявки не были поданы, торги по ним не состоялись, в торгах участвовали всего 11 претендентов, максимальное повышение цены составило всего 4%, а общее повышение цены по состоявшимся лотам составило лишь 1,71%, тогда как при аналогичных торгах, проводимых непосредственно территориальным управлением Росимущества, повышение цены достигало 51%»,— отметили в ведомстве.

По данным фактам, предприниматель и «Арестторг» признаны виновными в нарушении Закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 17 ФЗ).

Наталья Белоштейн