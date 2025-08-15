«Посадить дерево», «Порог слышимости» и «Диспетчер»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты с исполнением песен Pink Floyd, композиций классиков и саундтреков из известных кинофильмов. В театрах представят спектакли «Матреша», «Посадить дерево» и «Я танцую как дебил». На выставках покажут фотографии с растениями и цветами, а также видеоинсталляции и саунд-арт, вдохновленный старинной водонапорной башней. В кинотеатрах в прокат выйдут фильмы «Она сказала "Да!"», «Дети-шпионы», «Диспетчер» и «Геля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено термальным курортом «Лето» Фото: предоставлено термальным курортом «Лето»

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 16 августа выступит оркестр Cagmo. Музыкальный коллектив при свечах исполнит композиции Людовико Эйнауди. В программу включены саундтреки из известных фильмов «1+1», «Черный лебедь», «Это – Англия», «Земля кочевников» и других, а также новые треки из альбома The Summer Portraits. Стоимость билета составляет от 2,8 тыс. до 5,3 тыс. руб. 6+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 19 августа состоится концерт «Рояль-хит». В первом отделении на фортепиано сыграют классику — композиции Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и других, а во втором отделении — песни из известных кинофильмов авторства Людовико Эйнауди, Яна Тирсена, Ефима Шифрина, Ханса Циммера и Джона Таунера Уильямса. Стоимость билета от 600 до 1 тыс. руб. 6+

В пабе «The Бочка» 21 августа пройдет выступление трибьют-проекта Pink Floyd. Двухчасовой концерт будет посвящен 50-летию альбома Dark Side of the Moon. Помимо песен из этого сборника, со сцены также прозвучат лучшие хиты группы Pink Floyd. Стоимость билета от 700 до 1,2 тыс. руб. 18+

Спектакли

В «Театральном пространстве свободы» 16 и 17 августа покажут спектакль «Матреша» по мотивам романа Федора Достоевского «Бесы». Главный герой постановки Николай Ставрогин бросает вызов богу и встает на путь полной вседозволенности. Он попадает в ловушку собственных страхов и грехов, но в итоге возвращается к вере. Стоимость билета 800 руб. 14+

В «mini театре» 17 августа представят спектакль «Посадить дерево». Сорокапятилетний фрезеровщик отвозит сына-программиста за город, чтобы выкопать в поле яму для посадки яблони. Незамысловатая задача рождает конфликт поколений. Отец пытается научить сына жизни и доказать важность преемственности, но мальчика это совсем не интересует. Ему предстоит убедить папу, что со временем ценности и традиции меняются, и это не всегда плохо. Стоимость билета от 800 до 900 руб. 16+

В Молодежном театре 15 августа открылся новый театральный сезон. 20 августа там покажут спектакль «Я танцую как дебил». Это история о человеке, который чувствует себя младше своих лет. Главный герой постановки Толя предпочитает самовыражаться через яркие костюмы и танцы. Из-за этого ему приходится сталкиваться с постоянным непониманием и осуждением со стороны отца и собственного сына. В спектакле используются элементы из танцевального направления vogue. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб. 16+

Выставки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко Фото: Артур Якушко

В Государственном историческом музее Южного Урала открылась фотовыставка «За стеклом. Тихий мир» с работами челябинского фотохудожника Сергея Коляскина. В экспозиции можно будет увидеть снимки растений, которые целый год держали в аквариумах, где для них создали комфортный микроклимат. Выставка открыта до 31 августа. 0+

В водонапорной башне на улице Воровского открылась выставка «Порог слышимости». На ней представлены объекты, саунд-арт и видеоинсталляции, созданные челябинской художницей Наташей Даниловой. Тема экспозиции — исследование темы тоски в локальной традиционной культуре Челябинской области. Творческий проект художницы опирается на архитектуру старинной водонапорной башни. Выставку разместят на третьем и четвертом этажах здания. Она будет открыта до 22 августа. Посещение выставки проходит по записи. 0+

Кино

В челябинских кинотеатрах с 21 августа появится фильм «Она сказала "Да!"». Три сестры — карьеристка Кэтрин, актриса Виктория и домохозяйка Джорджина — приезжают в родной город на свадьбу мамы. Она выходит замуж в четвертый раз. Девушкам придется не только свыкнуться с новым членом семьи, но и разобраться со своими отношениями. Главные роли сыграли Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Кристин Скотт Томас и Эмили Бичем. 16+

В кинотеатрах Челябинска 21 августа также выйдет в прокат фильм «Дети-шпионы». Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, обладающих уникальными способностями. Михаил является компьютерным гением, Вита владеет гипнозом, а Дана стала мастером спорта по единоборствам. Их отец — суперагент «Голос» — отправляет детей в лагерь секретных агентов. Они мечтают развить свои способности и найти маму. Однако дети не подозревают, что их отец скрывает свою настоящую работу. Главные роли сыграли Дмитрий Нагиев, Виталия Корниенко, Михаил Архипов и Даяна Гуз. 12+

В кинотеатре с 21 августа также можно посмотреть фильм «Диспетчер». Секретная служба помогает людям, которым угрожают коррумпированные корпорации за раскрытие информации об их деятельности. Она предоставляет посредников, передающих деньги и документы от компаний, обеспечивая безопасность отправителя. Диспетчерам запрещено видеться и близко общаться со своими заказчиками, однако один из них нарушил эти правила, когда к нему обратилась новая клиентка. Главные роли сыграли Риз Ахмед и Лили Джеймс. 18+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Челябинцы с 21 августа смогут посмотреть в кинотеатрах фильм «Геля». Дальнобойщик Саня совмещает основную работу с угоном машин. Его жена со дня на день должна родить ребенка. Внезапно Сане поступает заказ об угоне дорогой иномарки. Желая обеспечить безбедное будущее своей семье, он соглашается выполнить его. Пообещав жене вернуться к родам, герой отправляется на заказ, но внезапно сталкивается с конфликтной преступной группировкой. Главные роли сыграли Илья Малаков и Виктор Добронравов. 18+

Ольга Воробьева