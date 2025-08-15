Новым городом-побратимом Нижнего Новгорода стало Восточное Сараево

Нижний Новгород и Восточное Сараево (Республика Сербская) стали городами-побратимами. Соглашение о побратимских отношениях подписали мэры городов Юрий Шалабаев и Любиша Чосич. Подписание соглашения прошло в рамках Международного форума «Города-побратимы и партнеры», который стартовал в Нижнем Новгороде 15 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шалабаев (слева) и Любиша Чосич (справа) подписывают соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Восточным Сараевым (Республика Сербская)

В рамках заключенного соглашения стороны намерены установить прямые связи между хозяйствующими субъектами городов, заниматься совместным привлечением инвестиций и реализацией инвестпроектов. Также города-побратимы планируют развивать проекты в сфере образования, проводить обмены школьниками, изучающими русский и сербский языки, студентами, учеными и педагогами. Кроме того, стороны будут развивать работу в сфере культуры и туризма.

Восточное Сараево стал 23 городом-побратимом Нижнего Новгорода. По словам Юрия Шалабаева, до его подписания стороны начали совместные культурно-образовательные онлайн-проекты и обмены в сфере образования.

Также глава Нижнего Новгорода подписал меморандум о взаимопонимании с мэром иранского города Кермана Мохсеном Тойсеркани. Этим документом стороны подтвердили готовность городов к установлению и развитию прямых связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Это, в частности, может касаться обмена специалистами в области архитектуры и градостроительства, городской инфраструктуры, культурного наследия, охраны окружающей среды и городского хозяйства. Также Нижний Новгород и Керман готовы сотрудничать в сферах образования, науки, культуры и спорта.

Аналогичные меморандумы о взаимопонимании Юрий Шалабаев подписал с мэрами городов Витебск (Белоруссия) и Бендеры (Приднестровье). В частности, с приднестровским городом Нижний Новгород намерен сформировать совместную дорожную карту по сотрудничеству. «Планируется, что ребята из Приднестровья примут участие в международной смене нашего лагеря «Хочу стать десантником»,— рассказал о ближайших планах мэр Нижнего Новгорода.

Андрей Репин