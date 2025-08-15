Павловский молочный завод оштрафовали за нарушения трудового законодательства
АО «Павловский молочный завод» оштрафовали на 500 тыс. руб. за нарушения прав сотрудников предприятия. Об этос сообщили в госинспекции труда в Нижегородской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Административное наказание назначено по итогам совместной проверки инспекции и Павловской городской прокуратуры.
Надзорные ведомства нашли нарушения, которые касались вводного инструктажа, обучения охране труда, обязательных медосмотров, специальной оценки условий труда и выдачи средств индивидуальной защиты, а также оформления трудовых договоров.