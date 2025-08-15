Словиковскому запросили обязательные работы за оскорбление чувств верующих

В мировом суде Железнодорожного района Екатеринбурга прошли прения по делу известного клубного деятеля Станислава Словиковского, которому вменяется ст.148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) за публикацию откровенных фотографий в тематическом telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Словиковский на заседании суда

Фото: Артем Путилов Станислав Словиковский на заседании суда

Фото: Артем Путилов

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стали две откровенные фотографии позирующих моделей для тематического telegram-канала «BV XXX», где выходили анонсы планируемых вечеринок. Как следует из обвинительного заключения, на первой фотографии модель была сфотографирована с терновым венком, а на второй другая девушка запечатлена на фоне железной арматуры, напоминающий Андреевский крест. По мнению обвинения, наряды девушек демонстрировали религиозную атрибутику в сексуализированном контексте БДСМ-практик.

Государственный обвинитель на прениях запросил Станиславу Словиковскому в качестве наказания 220 часов обязательных работ. Прокурор уточнил, что не видит причин лишать свободы подсудимого. По его словам, вина клубного деятеля доказана полностью, что подтверждают показания свидетелей и самого обвиняемого.

Он подчеркнул, что используемые в фото-кастинге терновый венец и крест — явное попрание религиозных чувств и неуважение к христианским символам.



Адвокат Ульяна Левина не согласилась с обвинениями. «Такими делами мы выступаем на опасную дорогу, ведущую к абсурдному восприятию обыденных и повседневных вещей. Смысл современного бытового окружения сводится к тому, что вещи, раньше имевшие сакральное значение, теперь используются каждодневно в быту. Самая простая форма круга имеет свой прообраз и различные толкования, их много — цикл жизни, например, солнце. Сейчас форма круга применена везде, даже на крышке унитазов, и мы почему-то об этом не задумывались. А что же крест? Это тоже форма, заимствованная из первобытного общества и постепенно использована в быту»,— сказала Ульяна Левина.

Она подчеркнула, что сомнения вызывает качество религиоведческой экспертизы, поскольку экспертом заявлен не теолог, а искусствовед. По ее словам, никого из свидетелей не оскорбили фотографии, кроме оперуполномоченного сотрудника ФСБ, по инициативе которого было возбуждено уголовное дело.

Станислав Словиковский во время последнего слова сказал, что «фотографии — это искусство, а не преступление».

«Я не имел и не мог иметь намерения оскорбить то, что сам уважаю. На основании предложенного прошу вынести оправдательный приговор за отсутствием в моих действиях состава преступления»,— попросил он суд.

Оглашение приговора назначено на 18 августа.

Артем Путилов