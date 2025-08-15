Трамп исключил гарантии безопасности для Украины в формате НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может получить гарантии безопасности от стран Европы, «но не в формате НАТО». На вопрос репортера о гарантиях безопасности для Киева со стороны Вашингтона он не дал конкретного ответа.

«Возможно. Вместе с Европой и другими странами. Но не в форме НАТО, поскольку... Знаете, определенные вещи не произойдут»,— сказал он на борту президентского самолета по пути на Аляску. Аудиозапись с брифинга транслировали в эфире Fox News.

Встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоится в 22:00 мск в городе Анкоридж, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, штат Аляска. Лидеры двух стран обсудят урегулирование военного конфликта на Украине. В повестку саммита также входят перспективы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

