В Пятигорске тушат пожар на тысяче квадратных метров

В пос. Золотушка под Пятигорском 15 августа начался ландшафтный пожар, охвативший тысячу кв. м сухой растительности. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, возгорание началось днем на открытой территории в пригороде курортного города. К месту происшествия направлены пожарные расчеты со специализированной техникой. Информация о полной локализации и ликвидации огня пока не поступала.

«Угроза для населения отсутствует. Напоминаем, что в большинстве районов Ставрополья сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса до конца 15 августа и в течение всех суток 16 августа. На территории края действует запрет на разведение открытого огня»,– приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко