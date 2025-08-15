Сотрудников пермского ОДК-СТАР наградили за вклад в развитие авиапромышленности России

Губернатор Дмитрий Махонин принял участие в церемонии награждения работников авиационной промышленности, приуроченной к 85-летию с момента выпуска первого пермского карбюратора на предприятии АО «ОДК-СТАР».

Фото: пресс-служба краевого правительства.

Сегодня АО «ОДК-СТАР» производит системы автоматического управления газотурбинными двигателями, являясь единственным в России предприятием с такой специализацией. Компания участвует в ключевых программах российского двигателестроения, строит новые корпуса, обновляет оборудование, развивает научно-испытательную базу. По словам управляющего директора предприятия Сергея Попова, в 2025 году было выпущено 9,8 тыс. изделий. «В ближайшие годы планируем увеличить объемы производства продукции. Для этого ведется строительство сразу трех производственных корпусов общей площадью 21,3 тысячи кв метров – испытательного, для производства гидромеханических агрегатов и корпуса электронных агрегатов», — заявил господин Попов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поприветствовал участников праздничного мероприятия. «Предприятие является гордостью и флагманом Пермского края в авиационной отрасли. Спасибо вам за ваш труд, низкий поклон и благодарность ветеранам предприятия. Желаю вам не одно десятилетие заводить моторы не только в авиационной, но и нефтегазовой отрасли. Строительство новых корпусов позволит нарастить производственные мощности и выпускать новую продукцию», — подчеркнул глава Прикамья.

На торжественной церемонии за вклад в развитие авиационной промышленности Пермского края и многолетний добросовестный труд Благодарственным письмом губернатора Пермского края награждены: Роман Бабенышев, Александр Громов, Илья Полушкин, Юрий Попов, Алла Созонова,

Юрий Утробин, Владимир Фомичкин, Ольга Харисова. Также глава Прикамья пообщался с трудовой династией Фомичкиных. Общий стаж работы семьи на предприятии составляет 89 лет.

«Здорово, когда дети с детства видят пример родителей и продолжают семейные традиции. Такие династии — гордость любого предприятия», — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Махонин.