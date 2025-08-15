Строительная готовность инфраструктуры ОЭЗ «Кулибин» составила 50%

В Нижегородской области до 50% доведена строительная готовность инфраструктуры на государственной площадке особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. По данным областного правительства, госплощадка занимает 416 из 724 га общей площади ОЭЗ.

Наибольший процент готовности (около 80-90%) проведен в сфере обустройству сетей газоснабжения, энергоснабжения, в строительстве дорог , тротуаров и парковочных пространств. Завершить создание инфраструктуры планируется в 2026 году.

Параллельно на площадке строятся девять промышленно-производственных корпусов и один административный корпус. На объектах ведется устройство фундамента, монтаж металлоконструкций, железобетонных конструкций и фасадных панелей. Первую очередь корпусов планируется завершить к концу года. К этому времени на госплощадке ОЭЗ начнут строительство своих объектов около 10 компаний, работающих в сфере химической и обрабатывающей промышленности, производства товаров народного потребления.

По словам губернатора Глеба Никитина, интерес инвесторов к ОЭЗ «Кулибин» очень высок. «Она практически заполнена, поэтому мы рассматриваем и другие территории для дальнейшего расширения. Создание инфраструктуры «под ключ» – это то, что реально востребованно и интересно бизнесу в непростых экономических условиях»,— отметил глава региона.

Как писал «Ъ-Приволжье», экспертный совет ОЭЗ одобрил 43 проекта с общим объемом инвестиций около 129 млрд руб.

Андрей Репин