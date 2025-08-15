Авиарежим: невидимый помощник в цифровой реальности

Современные смартфоны давно перестали быть просто устройствами для звонков. Они стали нашими гидами, развлечениями и рабочими инструментами. Режим полета, изначально созданный для авиаперелетов, неожиданно оказался полезным в повседневной жизни. Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования в МегаФоне Александр Джакония рассказал, какие задачи решает авиарежим.

Фото: пресс-служба МегаФона

Экономия энергии — первое, что приходит на ум. Когда смартфон перестает искать вышки сотовой связи, сканировать Wi-Fi-сети и поддерживать Bluetooth-соединения, он тратит на 20–30% меньше заряда. Это особенно актуально в условиях слабого сигнала, где гаджет работает на пределе, пытаясь «поймать» сеть, например, в загородных поездках. А если поставить устройство в авиарежиме на зарядку, процесс ускорится на треть.

Но энергия — не единственный ресурс, который бережет этот режим. В жаркие дни или при интенсивной нагрузке — например, при съемке видео в 4K — смартфоны часто перегреваются. Отключение беспроводных модулей снижает нагрузку на процессор, предотвращая критический нагрев. Это продлевает срок службы аккумулятора и защищает электронные компоненты от износа.

Путешественникам авиарежим помогает избежать сюрпризов с расходом гигабайтов, а порой и денег на счету – если заранее не была подключена роуминговая опция. За границей фоновые обновления приложений, автоматическая загрузка медиа из соцсетей или синхронизация данных могут незаметно «съесть» гигабайты роуминга. Включив режим полета до приземления, пользователь блокирует эти процессы, а позже может точечно активировать Wi-Fi для безопасного подключения.

Для родителей также есть неочевидное применение функции: активация авиарежима поможет исключить случайные звонки или нежелательные покупки в приложениях, пока ваш гаджет в руках ребенка. Правда, эксперт напоминает: дети быстро учатся отключать эту опцию, поэтому дополнительная блокировка экрана паролем не помешает.

«Для тех, кто ценит концентрацию, режим полета становится цифровым щитом. Копирайтеры, студенты или просто любители книг могут использовать его, чтобы уйти от бесконечных уведомлений. При этом Wi-Fi можно включить отдельно — например, для фоновой музыки или работы с документами», - добавляет Александр Джакония.

Для тех, кто боится пропустить важные звонки, альтернативой станет режим «Не беспокоить». Он позволяет настроить ограниченный список контактов, от которых будут приходить уведомления. А в сочетании с авиарежимом такая комбинация создает идеальный баланс между продуктивностью и доступностью.

Таким образом, авиарежим — это не просто техническая функция, а инструмент для осознанного управления цифровой жизнью. Он напоминает: иногда стоит нажать одну кнопку, чтобы вернуть контроль над временем, энергией и вниманием.

