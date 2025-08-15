В Оренбурге двум мошенникам, которые инсценировали ДТП, заменили условный срок реальным

Оренбургский областной суд изменил приговор двум осужденным по делу о мошенничестве в сфере страхования, удовлетворив представление прокуратуры. Условное лишение свободы заменено на реальное. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Уголовное дело касалось преступлений, совершенных с февраля 2019 по февраль 2023 года. Осужденные в составе организованной группы инсценировали ДТП на территории Оренбурга и обращались в страховые компании за компенсацией.

Таким способом они похитили более 5 млн руб. Фигурантами уголовного дела стали шесть человек: четырех из них суд приговорил к реальным срокам лишения свободы, двое других получили условные сроки.

Осужденные попытались оспорить приговор. Они не согласились с тем, что преступления были совершены в составе организованной группы. Кроме того, с назначенным наказанием не согласилась прокуратура. Она потребовала заменить условное лишение свободы на реальное. В итоге апелляционная инстанция отклонили жалобы осужденных, но поддержала гособвинителя.

Георгий Портнов