В Оренбурге двум мошенникам, которые инсценировали ДТП, заменили условный срок реальным
Оренбургский областной суд изменил приговор двум осужденным по делу о мошенничестве в сфере страхования, удовлетворив представление прокуратуры. Условное лишение свободы заменено на реальное. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Уголовное дело касалось преступлений, совершенных с февраля 2019 по февраль 2023 года. Осужденные в составе организованной группы инсценировали ДТП на территории Оренбурга и обращались в страховые компании за компенсацией.
Таким способом они похитили более 5 млн руб. Фигурантами уголовного дела стали шесть человек: четырех из них суд приговорил к реальным срокам лишения свободы, двое других получили условные сроки.
Осужденные попытались оспорить приговор. Они не согласились с тем, что преступления были совершены в составе организованной группы. Кроме того, с назначенным наказанием не согласилась прокуратура. Она потребовала заменить условное лишение свободы на реальное. В итоге апелляционная инстанция отклонили жалобы осужденных, но поддержала гособвинителя.