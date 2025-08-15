Планы на субботу в Петербурге придется построить с учетом «желтого» уровня опасности

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Санкт-Петербурге 16 августа будет действовать «желтый» уровень опасности. Об этом 15 августа предупредили в городском правительстве.

По информации Росгидрометцентра, с 3:00 до 10:00 16 августа на территории Северной столицы ожидаются грозы и ливни. С 5:00 до 18:00 будет дуть сильный ветер. Скорость порывов местами может достигать 15-17 метров в секунду.

В Смольном обратились к водителям и пешеходам с просьбой быть осторожными. При такой погоде следует отказаться от передвижения на СИМ и не приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.

Татьяна Титаева