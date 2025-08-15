Москвичи проголосуют за архитектурный проект на месте здания СЭВ на Новом Арбате

На портале «Активный гражданин» началось голосование за архитектурные проекты, которые могут быть реализованы на месте бывшего здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате.

Столичная мэрия предложила жителям выбрать из трех концепций:

1) Здание сохраняет облик привычной «книжки» и дополняется пристройкой в виде «огромного свитка», воплощающего образ «знаний, традиций и сохраненной памяти»;

2) На этом месте строят три высотки, которые своими линиями и формами будут напоминать исторический облик здания;

3) Старое здание обновят и построят рядом с ним еще одну «книжку», большую по размеру.

В мэрии отметили, что над архитектурными проектами будет работать команда из российских и международных специалистов, проектировщиков и урбанистов. Все представленные концепции предполагают создание «нового кластера с опорой на исторические традиции», говорится в пресс-релизе на сайте московского правительства.

Решение о строительстве здания СЭВ было принято исполкомом организации в сентябре 1962 года. Работу над проектом вели архитекторы Михаил Посохин, Ашот Мндоянц и Владимир Свирский. Строительство продлилось с 1963 по 1970 год. В комплекс вошли три здания — административная 31-этажная высотка, конференц-центр и отдельно стоящая гостиница «Мир». Они занимали 4,5 га и были объединены общим стилобатом.

В 1991 году, после роспуска СЭВ, его имущество, а также автобаза, типография и пансионат «Дружба» в Наро-Фоминском районе Московской области были отчуждены в пользу мэрии Москвы. Более 30 лет здание занимали различные структуры городского правительства. В ноябре 2023 года «Дом-книжка» по договору дарения с баланса АО «Олимп» безвозмездно перешло в собственность Москвы.

Полина Мотызлевская