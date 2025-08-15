Билеты на предсезонный матч «Локомотива» раскупили за полчаса

В Ярославле билеты на первый предсезонный матч «Локомотива», который пройдет 18 августа в 13:00, были раскуплены за полчаса. Об этом сообщает портал Yarnews.

В понедельник обладатель Кубка Гагарина встретится с нижегородским «Торпедо» в МФСК «Локомотив». Спортивный комплекс рассчитан на 1500 человек. Билеты на матч стоили 300 руб. и были быстро раскуплены болельщиками. Для сравнения, основная арена «Локомотива» вмещает 8500 человек.

Купить билеты на первый матч команды с новым наставником Бобом Хартли успели не все: клуб сообщил о проведении прямой трансляции матча в своих соцсетях.

Товарищеский матч с «Торпедо» является частью тренировочных сборов в Ярославле, которые продлятся до 19 августа. 20-24 августа «железнодорожники» выступят на Кубке Блинова в Омске. Вторая часть тренировочных сборов в Ярославле запланирована с 25 августа по 4 сентября. 31 августа ярославцы сыграют с череповецкой «Северсталью». «Локомотив» начнет регулярный чемпионат КХЛ сезона 25/26 5 сентября матчем с челябинским «Трактором».

Алла Чижова