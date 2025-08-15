Два человека пострадали при стрельбе рядом с мечетью в Швеции

Возле мечети в шведском Эребру днем 15 августа произошла стрельба. Два человека ранены. Об этом говорится в заявлении полиции.

Правоохранители получили сообщение об инциденте в 13:45 (14:45 мск). Жителей призвали не приближаться к месту происшествия. Полиция начала расследование покушения на убийство.

Очевидцы сообщили телеканалу SVT, что стрельба началась во время молитвы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и семь бригад скорой помощи.