В Саратовской области военным контрактникам будут платить по полмиллиона рублей

В Саратовской области военные контрактники будут получать дополнительную разовую выплату в 500 тыс. руб. Об этом сообщили в региональном министерстве информации и массовых коммуникаций.

Средства предназначены для граждан, ранее служивших в правоохранительных органах и имеющих специальные звания или классные чины, а также получающих пенсию по выслуге лет. Среди них ветераны полиции, Росгвардии, прокуратуры, таможни и других служб. Для получения выплаты необходимо заключить контракт на участие в СВО в период с 1 августа по 31 декабря 2025 года.

Контрактникам также предоставляются дополнительные выплаты: 400 тыс. руб. из федерального бюджета, 700 тыс. руб. из областного бюджета, а также выплаты из муниципального бюджета и других источников. Общая сумма выплат может достигать до 2,7 млн руб. в первый месяц службы и до 5 млн руб. за первый год.

Нина Шевченко