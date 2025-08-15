Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Москве 23 августа

Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 23 августа, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе театра.

Накануне траурная церемония состоялась в Софии (Болгария). Вдова режиссера Мария сообщала ТАСС, что после прощания в Москве режиссера похоронят в Санкт-Петербурге.

Юрий Бутусов умер 9 августа во время отдыха в Созополе с семьей. Вечером того дня он отправился плавать в море, но не справился с волнами и течением. Спасти его не удалось.

Режиссеру было 63 года. Он поставил десятки спектаклей в России и за рубежом. Имеет множество наград: «Золотая маска», «Золотой софит», премия Станиславского, «Чайка». В 2011–2018 годах был главным режиссером Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, в 2018–2022 годах — главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.

Полина Мотызлевская