В селе Аскарово проверят информацию об издевательствах над школьницей

Прокуратура проводит проверку по сообщению об издевательствах над девочкой-подростком в Абзелиловском районе. Как информирует пресс-служба надзорного ведомства, предварительно, 9 августа в селе Аскарово около стадиона школьницы 14 и 15 лет «применяли недопустимые методы обращения к своей сверстнице», снимая происходящее на мобильный телефон.

Надзорное ведомство установит причины и обстоятельства инцидента, оценит действия должностных лиц, а при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. В связи с инцидентом доследственную проверку проводит управление СКР по региону.

Как сообщают «Вести Башкортостан», две выпускницы 9 класса и ученица 8 класса заманили шестиклассницу в безлюдное место, ударили ее, заставили извиняться на коленях и угрожали физической расправой. По предварительной версии, конфликт случился из-за ревности. Инцидент вызвал общественный резонанс.

Майя Иванова