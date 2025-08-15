Прикамье представило свои разработки на международном форуме беспилотных систем

В московском инновационном центре «Сколково» проходит Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего». На нем представлены ключевые достижения российской индустрии беспилотных и роботизированных систем. Участие в мероприятии принимают делегации из 36 стран.

В деловой программе форума принимают участие представители управляющей компании Пермского научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС). Совместно с экспертами они обсудили вопросы развития индустрии — речь шла о разработке новых технологий для БПЛА, организации промкооперации и серийного производства, внедрении роботизированных систем и создании необходимой инфраструктуры. «Участие Пермского НПЦ в международном форуме является не только почетным, но и стратегически важным шагом для формирования беспилотной отрасли в Пермском крае и стране в целом,— отметил директор Научно-образовательного центра (НОЦ) Павел Илюшин.— Прикамье вошло в число первых регионов, которым была оказана федеральная поддержка по направлению "Беспилотные авиационные системы", поэтому представители Пермского центра были приглашены в состав рабочей группы. Участие в таком масштабном мероприятии, где собрались представители из разных стран, подчеркивает значимость вклада НПЦ БАС в создание инновационных решений и формирование будущего беспилотной экономики, что является ключом к технологическому суверенитету в важнейшей на сегодня сфере».

В работе форума принимает участие и пермский разработчик цифровых продуктов — компания «ВР», презентовавшая передовое техническое решение для специалистов в области связи. Как отметил основатель компании Виктор Ракшин, программно-аппаратный комплекс «ТеТ» предназначен для работы в самых сложных условиях эксплуатации. Пермяки также представили технические возможности дрона «ТеТ» в конкурсной программе «Дрон-Гараж». Эксперты отметили разработку пермской компании сертификатом качества. «Для современных условий организации связи БПЛА "ТеТ" носит революционный характер. Особенно впечатляет его способность функционировать в зонах с цифровой зашумленностью — это действительно прорывное решение для обеспечения коммуникации там, где другие системы оказываются бессильны. Помимо этого, комплекс успешно закрывает существующие технологические пробелы и открывает новые перспективы для развития отрасли. Безусловно, данное техническое решение от пермской компании "ВР" заслуживает пристального внимания профессионалов и имеет все шансы стать новым отраслевым стандартом в области организации связи в сложных условиях эксплуатации»,— заявил главный эксперт конкурса, представитель ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Филипп Баталин.

Компания «ВР» активно пользуется федеральными и региональными мерами поддержки. В 2022 году ее проект по информационной безопасности «Крипт.Клауд» был признан лучшим проектом Акселератора НТИ Пермского края. Компания является резидентом пермского бизнес инкубатора. Она получила льготы на аренду, консультационную и информационную поддержку своей деятельности. Сейчас «ВР» претендует на статус малой технологической компании (МТК).