Текучесть кадров на госслужбе Удмуртии хотят снизить индексацией окладов на 7,5%

Текучесть кадров на госслужбе в Удмуртии составила 21,4%, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Сейчас в госорганах республики открыто 292 открытые вакансии, на муниципальном уровне — 424.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Из-за высокой текучести кадров в госсекторе и для компенсации роста потребительских цен правительство региона приняло решение об индексации окладов чиновников на 7,5%. Это произойдет 1 октября.

«Новая индексация должна сделать госслужбу более привлекательной для соискателей и снизить отток кадров»,— считают в кабмине. Последнее повышение месячных окладов государственных и муниципальных служащих было произведено в мае прошлого года.