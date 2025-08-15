Текучесть кадров на госслужбе Удмуртии хотят снизить индексацией окладов на 7,5%
Текучесть кадров на госслужбе в Удмуртии составила 21,4%, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Сейчас в госорганах республики открыто 292 открытые вакансии, на муниципальном уровне — 424.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Из-за высокой текучести кадров в госсекторе и для компенсации роста потребительских цен правительство региона приняло решение об индексации окладов чиновников на 7,5%. Это произойдет 1 октября.
«Новая индексация должна сделать госслужбу более привлекательной для соискателей и снизить отток кадров»,— считают в кабмине. Последнее повышение месячных окладов государственных и муниципальных служащих было произведено в мае прошлого года.