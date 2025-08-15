В Самаре пройдет фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

В Самаре 22 августа стартует фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», охватывающий 15 городов в пяти федеральных округах. На площади Куйбышева пройдут концерты Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также выступления региональных артистов.

Программа фестиваля включает тематические события, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Фестиваль пройдет в Орле, Ярославле, Биробиджане, Прокопьевске, Петропавловске-Камчатском, Чебоксарах, Кемерове, Пскове, Великом Новгороде, Костроме, Иркутске, Рязани, Оренбурге и Новосибирске.

Евгений Чернов