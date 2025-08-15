1,1 тысячи участников СВО прошли через стационары больниц Удмуртии с начала года
Более 1,1 тыс. участников СВО с начала года прошли лечение в стационарах удмуртских больниц, 2 тыс. военнослужащих получили помощь амбулаторно, сообщили в региональном минздраве.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В мае министр здравоохранения республики Сергей Багин сообщал, что в больницы региона в основном поступают солдаты с осколочными и минно-взрывными травмами, прошедшие первоначальное лечение в прифронтовых госпиталях.