В Ульяновске к трем годам лишения свободы приговорен экс-замначальника УЭБиПК

В пятницу Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор бывшему заместителю начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Алексею Винницкому, признанному виновным в двух эпизодах предложения посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

По версии следствия, Алексей Винницкий предлагал бывшему руководителю управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Валерию Художидкову уладить его проблемы с полицией и прокуратурой, в связи с чем якобы требовалось передать определенные суммы неким вышестоящим руководителям. По одному эпизоду, в 2022 году, он предлагал уладить ситуацию за 200 тыс. руб., по второму, в 2023 году — за 10 млн руб.

Валерий Художидков тогда все разговоры записал на телефон, записи стали одним из доказательств вины Алексея Винницкого. Подсудимый вину не признал, заявлял, что никаких намерений по передаче взяток не имел, встречался и беседовал с руководителем дорожного управления с целью получения информации о нарушениях в администрации города.

Гособвинитель просил назначить Алексею Винницкому наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы со штрафом 10,2 млн руб.

Защита, напротив, настаивала на невиновности подсудимого и просила суд вынести оправдательный приговор. Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Алексея Винницкого к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Будет ли защита обжаловать приговор, неизвестно: адвокат Алексея Винницкого Георгий Буранов от комментариев отказался.

Андрей Васильев, Ульяновск