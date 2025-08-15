«Рекреационные системы» до 10 млрд рублей увеличит вложения в проекты на Алтае

ООО «Рекреационные системы» увеличило объем вложений в строительство эко-отелей «Ыдып» и «Катунь» в Турочакском и Майминском районах Республики Алтай с 2 млрд руб. до 10 млрд руб. О планах компании увеличить финансирование проекта рассказал в своем Telegram-канале председатель правительства республики Александр Прокопьев.

«Также в отношении компании будет применен новый закон Республики Алтай 37 РЗ, согласно которому 8% от суммы инвестиций отчисляется в республиканский бюджет - поступления составят 800 млн руб.», — прокомментировал Александр Прокопьев во время заседания инвестиционной комиссии.

Из реестра инвестиционных проектов региона следует, что компания «Рекреационные системы» намеревалась завершить строительство комплексов до 2034 года. Одна из гостиниц будет построена на берегу Телецкого озера, вторая на берегу реки Катунь.

Лолита Белова