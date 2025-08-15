В Уфе установят десять остановочных павильонов за 5 млн рублей

Управление транспорта и связи администрации Уфы на аукционе 22 августа планирует выбрать поставщика десяти алюминиевых остановочных павильонов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 5,9 млн руб., стоимость одного павильона — 588,7 тыс. руб.

Остановки необходимо поставить до 25 декабря. Это будут сборные модульные конструкции. В комплект входит несущий каркас, крыша, стекла, скамейка, урна, опоры каркаса. Стенки остановочного павильона должны быть сделаны из каленого стекла. Необходимо нанести названия остановок на русском и башкирском языках. Подрядчик должен предоставить на павильоны годовую гарантию.

Майя Иванова