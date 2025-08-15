«ЦСКА играет потрясающе»

В эти выходные футбольных болельщиков ждет дерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. После неудачного старта команда Сергея Семака занимает в турнирной таблице восьмое место, а команда Деяна Станковича — одиннадцатое. Есть ли явный фаворит в этой и других встречах тура? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, телеведущим, амабассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

— Фаворитом букмекеры считают «Зенит», что неудивительно, потому что «Спартак» пару раз разгромно проиграл. В «Лиге Ставок» на победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,4, а коэффициент на победу красно-белых чуть выше — 3,15. Но предсказать что-либо в этом матче, на мой взгляд, нереально. При этом на победу «Зенита» ставят аж 50% игроков, 30% — на «Спартак», остальные — на ничью. Все эти расклады показывают реальные силы команд перед встречей?

— Наверное, да, учитывая, как непонятно играет «Спартак» в начале этого сезона. Деян Станкович недавно в матче против махачкалинского «Динамо» ушел из своей VIP-ложи, будучи дисквалифицированным, в последние несколько минут. Это очень странное чувство, что он просто бросает команду. И в такой ситуации, конечно, странно верить в «Спартак». Но мы уже не раз видели, что это та команда, которая в самые худшие свои времена начинает творить чудеса. Поэтому, мне кажется, «Спартак» может удивить.

— Проблемы в обороне есть и у тех и у других. Я не сомневаюсь, что «Спартак» может удивить. Но мне кажется, что в этой схеме, когда пропускает и «Зенит», и «Спартак», а в атаке худо-бедно все прилично у обеих команд, ставка «обе забьют» с коэффициентом 1,84 если не железобетонная, то очень вероятная.

— Я бы поспорил насчет атаки «Спартака». «Зенит» — это команда с невероятными вариациями. Можно менять даже спустя 10 минут игроков атаки, и будет все так же равноценно. Если говорить о «Спартаке», то я понимаю веру в Антона Заболотного. Учитывая наш футбол, это на самом деле отличный нападающий, как бы его ни критиковали, но человек не забивает. И мы говорим про Манфреда Угальде, как он проводит этот сезон — к этому тоже есть вопросы. Я уж про Ливайа Гарсию не вспоминаю. Поэтому вопросы к нападению есть. Я не удивлюсь, если команда не забьет. Вспомните, кто забивает у «Спартака» в этом сезоне — это не лидеры атаки.

— Тогда в какую сторону смотрим? Потому что брать победу одной или другой команды бессмысленно — это точно лотерея.

— Я бы поставила на то, что будет забито два-три мяча. Когда такие непредсказуемые матчи, когда обе команды в непонятной, удивительной форме находятся, это, на самом деле, железная классика: два-три мяча в матче или второй тайм результативнее первого. Потому что в первом тайме оба коллектива будут только присматриваться друг к другу. Начало сезона для обеих команд — это какая-то катастрофа.

— Кроме матча «Зенита» и «Спартака», есть еще одна очень крутая вывеска: «Динамо»—ЦСКА. Проблемы «Динамо» мы обсуждаем с самого начала чемпионата, а ЦСКА играет достаточно стабильно и иногда даже ярко. При этом «Динамо» фаворит. Его победа идет с коэффициентом 2,65, а ЦСКА — 2,8. И меня так и тянет поставить на армейцев.

— На самом деле, я тоже к этому склонялся. Такое чувство, что люди наполучали фрибетов в акции «Фрибет за оборот», и поэтому начали ставить все на «Динамо», рискуя, и коэффициент из-за этого как раз и упал. Потому что сейчас я пока не понимаю, как «Динамо» Валерия Карпина может обыграть московский ЦСКА. Вы сказали, что иногда играет ЦСКА красиво. Да нет, команда играет потрясающе. И я не знаю, что сейчас может показать «Динамо», учитывая этот старт сезона. Вообще, интересный у нас чемпионат, когда в начале сезона буксуют те команды, которые должны были бы бороться за золото. И только ЦСКА из этих команд сейчас показывает шикарный футбол. Фабио Челестини — браво! Как он быстро адаптировался ко всему. Поэтому, на мой взгляд, ЦСКА фаворит этого матча.

— Не могу не спросить про «Локомотив»: первое место, классная игра. И есть ставка на то, что «Локомотив» выиграет не только у «Балтики» в этом туре в Калининграде, а вообще выиграет в первом круге все матчи, то есть оставшиеся 11 встреч. Коэффициент у этой ставки 500. То есть если поставить 1 тыс. руб., можно выиграть 500 тыс. руб. «Локомотив» способен на такой подвиг?

— Мне кажется, уже в этом туре «Локомотив» может потерять очки, хотя команда Михаила Галактионова тоже прекрасна.