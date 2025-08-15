Трех подростков в Можге отправили в ЦВСНП за сексуальное насилие над сверстником

Можгинский райсуд Удмуртии отправил трех подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) за сексуальное насилие над сверстником, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Установлено, что несовершеннолетние 10, 12 и 13 лет в мае надругались над сверстником, не достигшим 14-летнего возраста. Двое из подростков ранее состояли на учете в отделении по делам несовершеннолетних за иные «общественно опасные деяния и административные правонарушения».

По данным суда, ежемесячные профилактические мероприятия со школьниками необходимого эффекта не принесли, родители не осуществляли должный контроль за поведением подростков, их досугом и учебой.

Среди прочего суд учел наличие «отрицательного воздействия на несовершеннолетних со стороны лиц из круга их общения» и постановил поместить подростков в ЦВС на срок до 30 суток.

За насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы (ст. 132 УК), однако несовершеннолетние не подлежат уголовной ответственности.