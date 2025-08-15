«Ведомости»: Госдума заказала исследование о влиянии миграции на Россию

Аппарат Госдумы разместил контракт на проведение исследования для оценки социально-экономических последствий миграции в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

Контракт на 1,55 млн руб. был заключен в июле. В рамках проекта планируется проанализировать отечественную и международную законодательную практику в регулировании трудовой миграции. Также исследователи изучат уровень преступности среди иностранцев и вопрос социальной адаптации и интеграции мигрантов.

В техническом задании сказано, что нелегальная миграция способствует формированию серого рынка труда и аренды жилья, что наносит «существенный убыток совокупному бюджету» страны. Там же отмечается отсутствие комплексных научных исследований, которые могли бы доказать, что российская экономика не сможет функционировать без привлечения трудовых мигрантов. Кроме того, в документе написано, что мигранты и их семьи становятся «серьезной нагрузкой на социальную сферу».

Поставщиком услуги указан Уральский государственный юридический университет имени Яковлева, который привлек к проекту некоммерческую организацию (НКО) фонд «Паритет», говорится в публикации.