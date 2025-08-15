NBC News: Трамп лично встретит Путина на базе Элмендорф-Ричардсон

Дональд Трамп будет лично встречать президентский борт из России на аэродроме. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на свои источники в администрации президента США.

По словам источников телеканала, окончательные детали и сценография церемонии встречи российского президента на военно-воздушной базе Элдмендорф-Ричардсон еще согласовываются, однако президент США намерен оказать российскому президенту максимальные почести.

Отдельно представитель администрации в беседе с корреспондентом NBC подчеркнул, что президент Трамп не намерен до начала саммита разговаривать с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Однако за время семичасового перелета из Вашингтона в Анкоридж все может измениться.

Фотогалерея Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах» Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии Фото: Jorge Silva / Reuters Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей» Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати» Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла Фото: Kevin Lamarque / Reuters Следующая фотография 1 / 10 Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах» Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии Фото: Jorge Silva / Reuters Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей» Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати» Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла Фото: Kevin Lamarque / Reuters Смотреть

Виктор Буй