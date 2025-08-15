Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
NBC News: Трамп лично встретит Путина на базе Элмендорф-Ричардсон

Дональд Трамп будет лично встречать президентский борт из России на аэродроме. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на свои источники в администрации президента США.

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Фото: Jeenah Moon / Reuters

По словам источников телеканала, окончательные детали и сценография церемонии встречи российского президента на военно-воздушной базе Элдмендорф-Ричардсон еще согласовываются, однако президент США намерен оказать российскому президенту максимальные почести.

Отдельно представитель администрации в беседе с корреспондентом NBC подчеркнул, что президент Трамп не намерен до начала саммита разговаривать с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Однако за время семичасового перелета из Вашингтона в Анкоридж все может измениться.

Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Виктор Буй

Прибытие российских журналистов на Аляску

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Анкориджа

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Анкориджа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Российские журналисты после посадки самолета в Анкоридже

Российские журналисты после посадки самолета в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции в аэропорту

Сотрудники полиции в аэропорту

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Представители российских СМИ в зоне высадки

Представители российских СМИ в зоне высадки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выгрузка багажа прибывших российских гостей

Выгрузка багажа прибывших российских гостей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистов разместили на арене спортивного клуба Seawolves

Журналистов разместили на арене спортивного клуба Seawolves

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обозначения внутри здания арены

Обозначения внутри здания арены

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистам выделили спальное место за шторками, полотенца, а также предоставили доступ к душевым кабинам

Журналистам выделили спальное место за шторками, полотенца, а также предоставили доступ к душевым кабинам

Фото: Коммерсантъ / Андрей Колесников

Спальные зоны

Спальные зоны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вещи журналистов

Вещи журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Указатели в туалете

Указатели в туалете

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

