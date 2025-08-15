NBC News: Трамп лично встретит Путина на базе Элмендорф-Ричардсон
Дональд Трамп будет лично встречать президентский борт из России на аэродроме. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на свои источники в администрации президента США.
Фото: Jeenah Moon / Reuters
По словам источников телеканала, окончательные детали и сценография церемонии встречи российского президента на военно-воздушной базе Элдмендорф-Ричардсон еще согласовываются, однако президент США намерен оказать российскому президенту максимальные почести.
Отдельно представитель администрации в беседе с корреспондентом NBC подчеркнул, что президент Трамп не намерен до начала саммита разговаривать с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Однако за время семичасового перелета из Вашингтона в Анкоридж все может измениться.