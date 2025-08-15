Челябинский «Завод роботов» планирует создание производств в других регионах

Челябинский «Завод роботов» планирует расширение производства на территории особой экономической зоны в Челябинске, а также рассматривает возможность размещения своих площадок в других регионах страны. Об этом председатель совета директоров завода Андрей Гартунг рассказал во время визита министра промышленности и торговли Антона Алиханова, сообщает пресс-служба областного правительства.

Антон Алиханов во время визита в Челябинск осмотрел производственные линии «Завода роботов», который выпускает промышленных роботов RusRobot грузоподъемностью 60 и 120 кг, а также консольно-портальных роботов грузоподъемностью 45 кг.

Также министр промышленности и торговли РФ посетил Челябинский завод городского электротранспорта компании «Синара — Городские Машины». Исполнительный директор СТМ Виталий Вотолевский продемонстрировал Антону Алиханову полный цикл производства троллейбусов и электробусов, а также рассказал о текущих проектах и развитии предприятия.

Кроме того, Антон Алиханов побывал в цехе «Высота 239» на ЧТПЗ. Ему показали производство труб большого диаметра, используемых в строительстве магистральных трубопроводов, спортивных объектов и берегозащитных укреплений. На предприятии ТМК «Стальные технологии» гостям продемонстрировали производство продукции для металлургической отрасли, включая штампосварные детали.