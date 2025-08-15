Непал отменит плату за восхождение на 97 вершин в попытке переманить туристов с Эвереста
Непал отменяет плату за восхождение почти на 100 гор на два года
Власти Непала планируют на два года отменить сборы за восхождение на 97 вершин высотой от 5970 до 7132 м. Так хотят привлечь внимание туристов к горам менее известным, чем Эверест и Аннапурна, сообщает Radio Nepal.
Выбранные вершины находятся в западных провинциях страны на границе с Китаем — Карнали-Прадеш и Судурпашим-Прадеш. «Мы надеемся, что это позволит раскрыть наши скрытые сокровища и разнообразить список горных достопримечательностей Непала»,— сказал глава департамента туризма Химал Гаутам (цитата по BBC).
В феврале этого года власти Непала решили увеличить стоимость подъема на Эверест с $11 тыс. до $15 тыс.