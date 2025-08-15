Непал отменит плату за восхождение на 97 вершин в попытке переманить туристов с Эвереста

Власти Непала планируют на два года отменить сборы за восхождение на 97 вершин высотой от 5970 до 7132 м. Так хотят привлечь внимание туристов к горам менее известным, чем Эверест и Аннапурна, сообщает Radio Nepal.

Выбранные вершины находятся в западных провинциях страны на границе с Китаем — Карнали-Прадеш и Судурпашим-Прадеш. «Мы надеемся, что это позволит раскрыть наши скрытые сокровища и разнообразить список горных достопримечательностей Непала»,— сказал глава департамента туризма Химал Гаутам (цитата по BBC).

В феврале этого года власти Непала решили увеличить стоимость подъема на Эверест с $11 тыс. до $15 тыс.