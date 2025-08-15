В Тольятти бывший ведущий инженер предприятия осужден за получение взятки
Собранные следственным отделом по Автозаводскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора теперь уже бывшему ведущему инженеру акционерного общества. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», сообщили сегодня в региональном СУ СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, с 2022 года по 2024 год инженер получил взятку в размере 1 млн 600 тыс. руб. от представителя производственно-коммерческой организации. Деньги он брал за содействие в утверждение положительного акта по результатам испытаний материалов, изготавливаемых указанной организации.
«Кроме того, фигурант обещал создать благоприятные условия для последующего заключения договора поставки исследуемых материалов на предприятие, в котором осуществлял свою трудовую деятельность осужденный»,— подчеркнули в ведомстве.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 3 млн руб.
Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческих организациях, на срок 5 лет и конфисковали эквивалент полученной взятки.