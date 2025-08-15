Горячей воды не будет в Переславле до конца августа

В Переславле-Залесском восстановление горячего водоснабжения планируется в конце августа. Об этом сообщили в окружной администрации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 28 июля в Переславле приостановили подачу горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний, ремонтных работ и комплексной подготовки к отопительному сезону.

Вернуть ГВС планировали 10 августа, однако в ходе гидравлических испытаний произошел аварийный прорыв, что привело к продлению отключения ГВС. Были организованы экстренные ремонтные работы, повторную опрессовку назначили на 13 августа.

«Первая тепловая магистраль успешно прошла гидравлические испытания после проведенных ремонтных работ. Но, как сообщает ООО "Рэнсом", еще не завершена замена участков трубопровода горячей воды, протяженностью 198 метров, в действующей котельной (Славич). Работы продлятся до 28 августа 2025 года. В связи с этим восстановление подачи ГВС в городе планируется только в конце августа»,— сообщили в администрации Переславля.

Алла Чижова