На благоустройство аллеи перед дендропарком в Уфе направят до 20 млн рублей

Администрация Орджоникидзевского района Уфы на аукционе 26 августа выберет подрядчика благоустройства аллеи между домами 27 и 27/2 по Уфимскому шоссе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 20,6 млн руб., его профинансирует городской бюджет.

Работы должны быть проведены на входе в Непейцевский дендропарк до мая 2026 года. Подрядчик обязан заменить 12 чугунных люков, бортовые камни, асфальтобетонное покрытие, положить тротуарную плитку, установить лестницу на подходе к аллее, два шахматных стола и так далее.

Название аллеи планируют выбрать по итогам голосования горожан.

Майя Иванова