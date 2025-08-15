Троих нижегородок осудят за хищение бюджетных средств

Полиция направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственной некоммерческой организации и двух ее предполагаемых подельниц, обвиненных в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2022 году глава некоммерческой организации попросила из бюджета средства для спортивного мероприятия для подростков. С двумя знакомыми она предоставила 9 фиктивных договоров на оплату гостиницы, питания и аренду площадки для мероприятия, по которым услуги якобы оказали подрядчики и самозанятые. На самом деле никакого мероприятия не было, полагает следствие.

При этом фигурантки получили из бюджета 9,6 млн руб., из которых 8,1 млн руб. заплатили подрядчикам в качестве долга за ранее проведенные мероприятия в сфере образования. Еще почти 1,5 млн руб. они похитили и поделили.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Им может грозить до десяти лет лишения свободы по инкриминируемой статье.

Владимир Зубарев