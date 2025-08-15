«Вкусвилл» создал «дочку» для цифровой трансформации

Ритейлер «Вкусвилл», согласно выписке ЕГРЮЛ, зарегистрировал новое юридическое лицо — ООО «Кибершеф». Руководителем компании назначен Дмитрий Апаршев, занимающий должность управляющего по IT в «Вкусвилле».

Как сообщает «Интерфакс», компания создана для развития технологической инфраструктуры и цифровизации бизнес-процессов. В заявлении организации отмечается, что ее деятельность будет включать комплекс мер по повышению операционной эффективности через внедрение передовых технологий, таких как интеллектуальные системы управления и автоматизированные платформы.

В июле «Вкусвилл» приобрел три юридических лица, входящих в группу «Автомакон». До этой сделки ритейлер на протяжении 10 лет сотрудничал с компанией в области развития IT-технологий своей сети.